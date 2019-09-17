В Кирове задержан молодой человек, находящийся в федеральном розыске
Кировчанин шел по улице Бородулина в пять утра, когда его заметили силовики. Парень заметил патрульную машину и резко поменял свой маршрут. А потом и вовсе побежал. Безусловно, такое поведение вызвало подозрения. Росгвардейцы остановили молодого человека.
- В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Он обвиняется в грабеже и скрывается от следствия.
Молодого человека задержали, сорвав ему утреннюю прогулку, и доставили в полицию. Сейчас им занимаются следователи.
ИСТОЧНИК KP.RU