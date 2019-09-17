2019-09-17T12:19:06+03:00
Происшествия

В Кирове задержан молодой человек, находящийся в федеральном розыске

23-летнего парня обвиняют в грабеже
Евгений ДЕМИХОВ
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Парня задержали и отправили в отделение УМВД. Фото: Управление Росгвардии по Кировской областиПарня задержали и отправили в отделение УМВД. Фото: Управление Росгвардии по Кировской области
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Кировчанин шел по улице Бородулина в пять утра, когда его заметили силовики. Парень заметил патрульную машину и резко поменял свой маршрут. А потом и вовсе побежал. Безусловно, такое поведение вызвало подозрения. Росгвардейцы остановили молодого человека.

- В ходе проверки документов выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске, - сообщили в Управлении Росгвардии по Кировской области. - Он обвиняется в грабеже и скрывается от следствия.

Молодого человека задержали, сорвав ему утреннюю прогулку, и доставили в полицию. Сейчас им занимаются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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