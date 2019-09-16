2019-09-16T22:39:28+03:00
Общество

Бывший первый заместитель Шульгина перешла на должность в областное Заксобрание

Ирина Щеголева отработала в горадминистрации четыре с половиной года
Евгений ДЕМИХОВ
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Щеголева работала преподавателем и судебным приставом. Фото: администрация города КироваЩеголева работала преподавателем и судебным приставом. Фото: администрация города Кирова
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Бывший первый заместитель главы администрации города Кирова Ирина Щеголева перешла на работу в Законодательное Собрание Кировской области. В мэрии она отработала четыре с половиной года. Решение о ее назначении было принято Гордумой 25 февраля 2015 года.

С сентября 2019 года Щеголева числится в списках сотрудников ЗСКО. Она заняла должность начальника организационного управления аппарата Заксобрания.

В органы государственной власти Ирина Геннадьевна пришла в 2011 году. А до этого она работала преподавателем истории, а также судебным приставом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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