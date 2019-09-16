Бывший первый заместитель Шульгина перешла на должность в областное Заксобрание
Ирина Щеголева отработала в горадминистрации четыре с половиной года
Щеголева работала преподавателем и судебным приставом. Фото: администрация города Кирова
Изменить размер текста:
Бывший первый заместитель главы администрации города Кирова Ирина Щеголева перешла на работу в Законодательное Собрание Кировской области. В мэрии она отработала четыре с половиной года. Решение о ее назначении было принято Гордумой 25 февраля 2015 года.
С сентября 2019 года Щеголева числится в списках сотрудников ЗСКО. Она заняла должность начальника организационного управления аппарата Заксобрания.
В органы государственной власти Ирина Геннадьевна пришла в 2011 году. А до этого она работала преподавателем истории, а также судебным приставом.
ИСТОЧНИК KP.RU