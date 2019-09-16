В Кирове благоустроят территории 79 образовательных учреждений

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-16T21:03:24+03:00

На заседании комиссии заслушали важные вопросы по изменениям в бюджете. Фото: duma.mo-kirov.ru

Этот и другие важные для города вопросы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по бюджету и финансам

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ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТЕ

Депутаты одним из первых рассмотрели вопрос об изменениях в бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Доходы и расходы главного финансового документа предлагается увеличить на миллиард рублей. Безусловно, главные статьи расходов будут направлены на социальную сферу. Например, 413 миллионов дополнительно предлагается направить на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, на 248 и 229 миллионов рублей - на создание дополнительных мест в школах и ясельных группах в детских садах.

ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ И ИНВАЛИДОВ

В бюджете моет появиться дополнительная статья расходов. Речь идет о социальной поддержке участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В частности, за счет городского бюджета предлагается возмещать затраты на проведение ремонта жилых помещений в размере фактически понесенных расходов, но не более 50 тысяч рублей.

- На сегодняшний день в Кирове проживает 268 участников и инвалидов ВОв, - сообщили в департаменте финансов. - На улучшение жилищных условий данной категории граждан потребуется 13,4 млн рублей.

ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В этом году из городского бюджета на исполнение наказов избирателей было выделено 36 миллионов рублей: по 2 миллиона на каждый избирательный округ. Все средства депутатского фонда направлены на благоустройство.

- Значительная часть средств (более 19,5 млн. рублей) направлена на приведение в порядок территорий детских садов и школ, - отметили в департаменте образования. - Всего будут благоустроены территории 79 образовательных учреждений: где-то установлено освещение или новое ограждение, где-то обновлены асфальтовые дорожки или оборудованы спортивные площадки, вырублены аварийные деревья, построены или отремонтированы прогулочные веранды. На данный момент работы завершены на 67 объектах, что составляет 85% от общего объема.

После заслушанного доклада депутаты рекомендовали главным распорядителям бюджетных средств ускорить работу.

ИСТОЧНИК KP.RU