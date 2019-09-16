2019-09-16T15:06:51+03:00
Недвижимость

Кировская область заняла 56 место в рейтинге регионов по доле расходов населения на жилищно-коммунальные услуги

Данные за 2018 год опубликовало агентство РИА Рейтинг
Алена ЗАЙЦЕВА
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Среднестатистическая кировская семья тратила в месяц 3735 рублей в месяц на оплату коммунальных услугСреднестатистическая кировская семья тратила в месяц 3735 рублей в месяц на оплату коммунальных услуг
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При составлении рейтинга участвовали все 85 регионов нашей страны. Кировская область находится на 56 месте. Доля потребительских расходов среднестатистической семьи за услуги ЖКХ составляет 10,6%. Для сравнения: в Камчатском крае – 15% (занимает 85 место), в Республике Дагестан – 4,6% (занимает 1 место).

Среднестатистическая кировская семья тратила в месяц 3735 рублей в месяц на оплату коммунальных услуг, тогда как средняя семья Камчатки – 9750 рублей. А дагестанская семья – 2445 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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