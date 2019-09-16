2019-09-16T12:44:31+03:00
Происшествия

Почти полтора миллиона рублей потеряли двое кировчан, поверив мошенникам

Деньги вытягивали у жителей региона под разными предлогами
Евгений ДЕМИХОВ
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Обманутым пришлось занимать деньги, чтобы «утолить аппетиты» мошенниковОбманутым пришлось занимать деньги, чтобы «утолить аппетиты» мошенниковФото: Анастасия ОСИПОВА
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56-летнему жителю поселка Опарино «оформили инвалидность». А дело было так: мужчине позвонил неизвестный и сообщил, что ему полагается компенсация за ранее приобретенные через интернет лекарства. Для этого нужно было всего лишь перевести деньги за инкассацию, страховку и т. д. Кроме того, неизвестный в ходе одного из разговоров сказал, что надо бы еще и инвалидность оформить - без этого компенсацию не получить.

- В общей сложности за неделю мужчина шестью переводами направил неизвестным 783 тысячи рублей, треть из которых ему пришлось занять, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - В тот же день в Кирово-Чепецке 60-летняя местная жительница рассказала полицейским, что потеряла 670 тысяч рублей, поверив мошенникам.

Ее обманули по той же схеме: неизвестный позвонил, представился сотрудником правоохранительных органов и заявил о некоей компенсации.

В общей сложности два жителя Кировской области перечислили мошенникам 1,35 миллиона рублей. По фактам преступлений возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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