2019-09-16T12:27:55+03:00
Недвижимость

В Кирове начали включать отопление в школах, больницах и детсадах

Первыми на очереди стоят социальные объекты
Евгений ДЕМИХОВ
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Судя по прогнозу погоды, вскоре отопление включат и в квартирах кировчанСудя по прогнозу погоды, вскоре отопление включат и в квартирах кировчанФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В скором времени тепло доберется и до квартир кировчан. А с понедельника, 16 сентября, отопление включили уже в большинстве объектов социального значения: образовательных, медицинских и культурных учреждениях.

- Постановление о начале отопительного сезона для соцсферы подписано в администрации города, - сообщили в ведомстве. - Добавим, что на сегодня готовность жилого фонда к подаче тепла составляет практически 100%. Управляющие организации завершают оформление паспортов готовности к отопительному сезону.

Основным критерием для включения отопления являются определенные погодные условия. Так, среднесуточная температура воздуха должна на протяжении пяти суток не превышать +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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