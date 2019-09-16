В Кирове начали включать отопление в школах, больницах и детсадах
В скором времени тепло доберется и до квартир кировчан. А с понедельника, 16 сентября, отопление включили уже в большинстве объектов социального значения: образовательных, медицинских и культурных учреждениях.
- Постановление о начале отопительного сезона для соцсферы подписано в администрации города, - сообщили в ведомстве. - Добавим, что на сегодня готовность жилого фонда к подаче тепла составляет практически 100%. Управляющие организации завершают оформление паспортов готовности к отопительному сезону.
Основным критерием для включения отопления являются определенные погодные условия. Так, среднесуточная температура воздуха должна на протяжении пяти суток не превышать +8 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU