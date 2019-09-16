Пьяного водителя из Оричевского района смогли остановить только выстрелы по колесам

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-16T12:37:30+03:00

Погоня со стрельбой произошла в дневное время. Фото: УГИБДД УМВД России по Кировской области

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В воскресенье, 15 сентября, средь бела дня в деревне Усовы Оричевского района мужчина, управлявший «Ауди», не выполнил требование полицейских об остановке. Водитель попытался скрыться от блюстителей порядка на своей иномарке.

- Сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены начать преследование автомобиля, - сообщили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - Полицейские применили табельное оружие.

Стреляли по колесам. Такой аргумент силовиков убедил мужчину остановить авто. За рулем иномарки сидел местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, он уже не раз привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде. На этот раз в отношении него возбудили уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Максимальное наказание по статье - до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU