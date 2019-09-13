2019-09-13T12:55:48+03:00
Происшествия

На Маклина пенсионерка выпала из окна пятого этажа и погибла

Следком выясняет обстоятельства смерти женщины
Олег ЛЯЛИН
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Погибшей было 62 года. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheПогибшей было 62 года. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Жители города стали свидетелями смерти пожилой кировчанки. По словам очевидцев, женщина выпала из окна с высоты пятого этажа в четверг, 12 сентября. ЧП произошло в доме №44 на улице Маклина.

От полученных при падении травм жительница города умерла на месте. В Следственном комитете Кировской области «Комсомолке» сообщили, что погибшей было 62 года. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Ранее редакция уже писала о подобном случае. Во вторник, 20 августа в Кирово-Чепецке соскользнула с подоконника и разбилась насмерть 46-летняя женщина. По предварительным данным, жительница города была пьяна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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