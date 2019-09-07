В Кирове женщине провели операцию на стопе новым уникальным методом

СЕГОДНЯ 18:12 2019-09-07T18:12:39+03:00

Пациентка смогла ходить уже на второй день после операции

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В местный Центр травматологии, ортопедии и нейрохирургии в конце августа обратилась женщина, которая испытывала постоянную резкую боль в ноге. Специалисты выяснили, что у пациентки - доброкачественное новообразование. А именно, нервная ткань разрослась между третьим и четвертым пальцем стопы.

- Эта патология встречается довольно часто, но редко диагностируется, - пояснил врач микронейрохирург Артем Котов. - Диагностика затруднена из-за низкой информированности населения о подобном недуге. При таких болях многие ищут причину в плоскостопии или артрозе и терпят боль годами, думая, что она неизбежна. Однако, необходимо посетить грамотного врача, поставить точный диагноз, и после оперативного вмешательства боль уйдет, а качество жизни изменится в лучшую сторону.

Раньше после таких операций на ногу нельзя опираться как минимум две недели. Пациентам приходилось передвигаться на костылях. Однако после операции с помощью нового метода женщина смогла ходить уже на второй день после операции.

- Я не могла даже наступать на больную ногу, при опоре на нее чувствовала резкую боль, - поделилась пациентка Вера Самарина. - Операция у меня была в пятницу, а уже на следующий день я смогла свободно передвигаться, и боль почти ушла. Врачу очень благодарна, спасибо ему огромное.

Также в министерстве здравоохранения Кировской области отметили, что операция длилась всего 30 минут. Госпитализация заняла пять дней. Через две недели пациентка будет полностью трудоспособна.

ИСТОЧНИК KP.RU