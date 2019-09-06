У кировчан будут принимать старые батарейки в киосках по продаже воды

СЕГОДНЯ 11:47 2019-09-06T13:44:20+03:00

Батарейки будут увозить на завод в Челябинске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Теперь кировчане смогут отдавать старые батарейки в автоматические киоски по продаже воды. Там будут оборудованы специальные контейнеры для приема элементов питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

После сбора батарейки планируют отправлять для утилизации на Челябинский завод. Это предприятие является ведущим в России по переработке элементов питания.

Сейчас в Кирове оборудовано четыре контейнера для приема батареек. В дальнейшем принимать элементы питания будут во всех киосках по продаже воды.

Адреса, куда можно принести батарейки:

- на Октябрьском проспекте в районе дома № 82;

- по ул. Кольцова в районе дома № 15;

- по ул. Сурикова в районе дома № 16;

- по ул. Ломоносова в районе дома № 16.

ИСТОЧНИК KP.RU