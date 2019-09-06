У кировчан будут принимать старые батарейки в киосках по продаже воды
Теперь кировчане смогут отдавать старые батарейки в автоматические киоски по продаже воды. Там будут оборудованы специальные контейнеры для приема элементов питания. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
После сбора батарейки планируют отправлять для утилизации на Челябинский завод. Это предприятие является ведущим в России по переработке элементов питания.
Сейчас в Кирове оборудовано четыре контейнера для приема батареек. В дальнейшем принимать элементы питания будут во всех киосках по продаже воды.
Адреса, куда можно принести батарейки:
- на Октябрьском проспекте в районе дома № 82;
- по ул. Кольцова в районе дома № 15;
- по ул. Сурикова в районе дома № 16;
- по ул. Ломоносова в районе дома № 16.
ИСТОЧНИК KP.RU