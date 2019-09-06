Активисты рассказали, сколько кировчан высказались за работу «Марадыковского»

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-06T13:31:36+03:00

По подсчетам активистов, 99,6% опрошенных против работы данного объекта на территории Кировской области. Фото: vk.com/ecovyatka

Их оказалось гораздо меньше, чем противников

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На протяжении шести дней общественные активисты опрашивали жителей Кирова. Они хотели выяснить мнение граждан о перепрофилировании «Марадыковского». Единственный вопрос в анкете выглядел следующим образом: «Должен ли быть построен Производственно-технический комплекс «Марадыковский» по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности?».

В группе «За чистую Вятку» были опубликованы итоги опроса, в котором приняли участие 4798 человек. Как выяснилось, всего лишь 19 человек отдали свой голос за строительство, остальные - против.

В связи с таким итогом активисты попросили у губернатора Кировской области провести референдум, на котором уже большее количество граждан смогли бы выразить свое мнение.

ИСТОЧНИК KP.RU