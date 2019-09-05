Жители сами назвали его «Счастье»: в микрорайоне Метроград в конце этого года откроют детский сад

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-05T15:42:35+03:00

Над входом в учреждение красуется «лента», на которой изображено все, что нужно ребенку для счастья: родители, дом, солнце Фото: Илларион СКУРАТОВ

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Строители готовились к началу работ задолго до старта проектировки. Они изучили тенденции, которым должен соответствовать современный детский сад.

- Детям нужно общение, - рассказал об идее объекта руководитель проекта «Метроград» Сергей Пестов. - Поэтому мы решили перед зданием обустроить круглую площадку. Она разбита на 11 сегментов, в каждом из которых будет установлено игровое оборудование, теневые навесы и качели. Покрытие площадки планируем сделать травмобезопасным, с резиновым покрытием, кроме того, разместим несколько участков с газоном.

Игровое оборудование в детском саду тоже необычное. Оно обучающее. Так, например, в одном из сегментов разместили большие часы со стрелками. Дети будут играть с ними и обучаться понимать время. В другом сегменте поставили алфавитную доску. А в центре круга посадили ель. Вокруг нее можно будет водить хороводы.

История создания учреждения тоже интересна. Как сообщил Сергей Юрьевич, жители сами придумали ему название. Кировчане разукрасили техническое здание, стоявшее здесь давно, еще до начала строительства детского сада. На одной из стен нарисовали указатель со стрелкой «Садаковская» и большими буквами вывели фразу «Счастье есть». Строители увидели это и решили, что будущий детский сад назовут «Счастье».

Благодаря этой постройке и местным активистам появилось название детского садаФото: Илларион СКУРАТОВ

В учреждение будет ходить 220 детей. Для них создадут комфортные условия: удобная и качественная мебель, просторные помещения, здесь даже сделают бассейн с «дождем». Проект находится на стадии завершения. Уже в январе 2020 года учреждение откроет свои двери для ребятишек.

- Всего до конца 2019 года в Кирове мы планируем построить пять детских садов, - отметил первый зампред Правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. - Мы решили, что каждые две недели будем проводить выездные совещания на объектах: разговаривать со строителями, смотреть, как идут работы.

Как сообщил Дмитрий Александрович, в Кировской области на данный момент ведется работа по строительству 15 детских садов. Для многих объектов уже определены подрядные организации, где-то уже начали строить, а в некоторых местах даже достраивают.

ИСТОЧНИК KP.RU