Кировчан предупреждают об отключении электричества

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-02T11:12:15+03:00

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В понедельник, 2 сентября, более сотни домов в Кирове останутся без света. Это связано с плановыми отключениями электричества, которые проводит АО «Горэлектросеть». Так, электроэнергии не будет в Чистых Прудах, Коминтерне, Нововястске и Радужном.

Полный список домов, которые останутся без света:

с 08.00 до 17.00: ул. Казанская, 62, 64/2, 66, 76; ул. Орловская, 15, 17а, 89а; ул. Ленина, 98/1, 98/2, 98/3;

с 08.30 до 11.30: ул. Ленина, 79а; ул. Спасская, 8;

с 13.30 до 15.00: ул. Производственная, 8;

с 08.30 до 17.00: Мелькомбинатовский пр., 1, 1а, 6, 7, 8, 8а, 9; ул. Попова, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7; ул. Пугачева, 2;

с 08.30 до 17.00: Чистые Пруды, СОПК «Пенсионер», ул. Согласия, 1-20; ул. Советская, 23/1-23/26; ул. Рассветная, 1-22; ул. Лесная Полянка, 1, 3, 5;

с 09.00 до 17.00: Чистые Пруды пос., ул. Лесная, 3, 5, 6, 8, 11, 13; ул. Новая, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21;

с 08.30 до 17.00: ул. Лепсе, 54, 56, 58, 58/2, 62; Студенческий пр., 3, 3а, 4;

с 09.00 до 13.00: ул. Ключевая, 3а;

с 08.30 до 17.00: ул. Потребкооперации, 36, 38;

с 08.00 до 17.00: ул. Красный химик, 13, 15, 17, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Красный химик пер., 3, 3а, 12; ул. Проселочная, 16;

с 08.00 до 17.00: Коминтерн пос., ул. Кооперативная, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78; ул. Вишневая, 25, 27, 27а, 29, 29а, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а;

с 08.30 до 17.00: Нововятск, ул. Молодой Гвардии, 11а; ул. Опарина, 4, 5, 5а, 6, 21, 22, 31;

с 10.00 до 12.00: Радужный мкр., ул. Алексеевская, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; ул. Юрьевская, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28.

ИСТОЧНИК KP.RU