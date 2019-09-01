«Нашу школу» могут лишить лицензии на образование

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-01T17:52:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Начало учебного года в «Нашей школе» под угрозой срыва. Договор аренды здания на улице Гайдара, 4, истек, а новый так и не заключили. На очередном совещании в администрации Кирова руководству образовательного учреждения предложили выход из ситуации. Договор аренды уже другого здания - на улице Гайдара, 7, - можно будет заключить 2 сентября, в понедельник.

- На встрече директору школы напомнили о том, что в связи с отсутствием у образовательного учреждения помещений и невозможностью начать учебный процесс у частной школы нет законных оснований для сбора платы с родителей детей, - сообщили в администрации города Кирова. - Кроме того, вышеперечисленные проблемы могут стать причиной отзыва лицензии на образовательную деятельность.

Более того, во время заседания выяснилось, что руководитель учебного заведения не в полной мере информирует учительский состав и родителей учеников о том, что происходит вокруг школы: некоторые из них до сих пор уверены, что в учреждении все остается по-прежнему.

ИСТОЧНИК KP.RU