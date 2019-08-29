2019-08-29T17:08:45+03:00
Общество

Экс-директора дома культуры «Космос» оштрафовали за нецелевое расходование бюджетных денег

Ивану Строю придется выплатить 20 тысяч рублей
Анна КРЮКОВА
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Ивана Строя назначили на должность начальника управления культуры администрации города Кирова в 2018 годуИвана Строя назначили на должность начальника управления культуры администрации города Кирова в 2018 годуФото: Елизавета Захарова
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Бывшему директору ДК «Космос» предстоит выплатить штраф за нецелевое расходование бюджетных средств. Как выяснилось, в 2017-2018 годах дому культуры предоставили субсидии в размере 33 миллионов рублей. Деньги предназначались для оплаты выполненных муниципальных заданий.

Однако, по информации пресс-службы прокуратуры Кировской области, экс-руководитель Иван Строй направил 284 тысячи рублей из выделенных средств не на оплату услуг по заключенным муниципальным контрактам, а на зарплату одному из работников учреждения.

Бывшего директора ДК привлекли к административной ответственности. Ему придется выплатить 20 тысяч рублей. Напомним, что сейчас Иван Строй занимает должность начальника управления культуры администрации города. На этот пост он был назначен в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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