Кировчан предупреждают о подъеме заболеваемости педикулезом
В Кировской области на 15,5 % по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость педикулезом. Так, с января по июль вшей обнаружили у 491 человека. Из них 72,3% - дети. Максимальная заболеваемость педикулезом приходится на ребят от семи до 14 лет.
В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что головные вши передаются при близком контакте с человеком, страдающим педикулезом, и при пользовании его головными уборами. При использовании чужих нательных вещей можно заразиться платяными вшами. При половом контакте - лобковыми вшами. Также есть риск подхватить педикулез в местах массового нахождения людей.
Если у вас или вашего ребенка обнаружили вшей, нужно:
- купить в аптеке средство для обработки от педикулеза;
- обработать волосистую часть головы в соответствии с инструкцией;
- вымыть голову с использованием шампуня;
- удалить руками или частым гребнем погибших вшей и гнид;
- надеть чистое белье и одежду;
- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;
- осмотреть всех членов семьи;
- повторять осмотр в течение месяца каждые десять дней.
ИСТОЧНИК KP.RU