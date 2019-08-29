2019-08-29T15:46:50+03:00
Общество

Кировчан предупреждают о подъеме заболеваемости педикулезом

Горожан просят быть внимательными и соблюдать правила личной гигиены
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Чаще всего педикулезом болеют дети и подростки от семи до 14 лет. Фото: pixabay.comЧаще всего педикулезом болеют дети и подростки от семи до 14 лет. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Кировской области на 15,5 % по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость педикулезом. Так, с января по июль вшей обнаружили у 491 человека. Из них 72,3% - дети. Максимальная заболеваемость педикулезом приходится на ребят от семи до 14 лет.

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что головные вши передаются при близком контакте с человеком, страдающим педикулезом, и при пользовании его головными уборами. При использовании чужих нательных вещей можно заразиться платяными вшами. При половом контакте - лобковыми вшами. Также есть риск подхватить педикулез в местах массового нахождения людей.

Если у вас или вашего ребенка обнаружили вшей, нужно:

- купить в аптеке средство для обработки от педикулеза;

- обработать волосистую часть головы в соответствии с инструкцией;

- вымыть голову с использованием шампуня;

- удалить руками или частым гребнем погибших вшей и гнид;

- надеть чистое белье и одежду;

- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;

- осмотреть всех членов семьи;

- повторять осмотр в течение месяца каждые десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В УМВД начали проверку по факту смертельной аварии в Слободском районе
При поддержке «УРАЛХИМа» в Кирово-Чепецке стартовал турнир по дворовому футболу
Экс-директора дома культуры «Космос» оштрафовали за нецелевое расходование бюджетных денег
Где отдохнуть с пользой
Вкусно и полезно! Выбираем настоящее молоко
Всех посетителей срочно эвакуировали: на Московской загорелась закусочная
Транспортные службы «Россети Центр и Приволжье» повышают безопасность дорожного движения
В Кирове проверили готовность школ к новому учебному году
Можно похудеть с помощью простой воды?
С сентября кировчане будут платить за мусор по новому тарифу
Кировэнерго напоминает: рыбачить под проводами ЛЭП – смертельно опасно!
Мог уехать в Слободской: в Кировской области разыскивают 13-летнего мальчика