Кировчан предупреждают о подъеме заболеваемости педикулезом

СЕГОДНЯ 15:16 2019-08-29T15:46:50+03:00

Чаще всего педикулезом болеют дети и подростки от семи до 14 лет. Фото: pixabay.com

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В Кировской области на 15,5 % по сравнению с прошлым годом выросла заболеваемость педикулезом. Так, с января по июль вшей обнаружили у 491 человека. Из них 72,3% - дети. Максимальная заболеваемость педикулезом приходится на ребят от семи до 14 лет.

В региональном Роспотребнадзоре сообщают, что головные вши передаются при близком контакте с человеком, страдающим педикулезом, и при пользовании его головными уборами. При использовании чужих нательных вещей можно заразиться платяными вшами. При половом контакте - лобковыми вшами. Также есть риск подхватить педикулез в местах массового нахождения людей.

Если у вас или вашего ребенка обнаружили вшей, нужно:

- купить в аптеке средство для обработки от педикулеза;

- обработать волосистую часть головы в соответствии с инструкцией;

- вымыть голову с использованием шампуня;

- удалить руками или частым гребнем погибших вшей и гнид;

- надеть чистое белье и одежду;

- постирать постельное белье и вещи, прогладить горячим утюгом с паром;

- осмотреть всех членов семьи;

- повторять осмотр в течение месяца каждые десять дней.

ИСТОЧНИК KP.RU