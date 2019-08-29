Всех посетителей срочно эвакуировали: на Московской загорелась закусочная

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-29T14:27:57+03:00

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В среду, 28 августа, в Кирове загорелась закусочная, расположенная на улице Московской. Огонь вспыхнул в 10.43, когда в «Данаре» находились 16 человек. Всех посетителей срочно эвакуировали из заведения до приезда пожарных.

Как пояснили в ГУ МЧС по Кировской области, возгорание возникло из-за неисправности электрооборудования системы вытяжной вентиляции. Во время пожара никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что это уже не первый случай, когда в Кирове горят закусочные «Данар». Так, в апреле 2017 года огонь полностью уничтожил одно из заведений рядом с площадью Конева.

ИСТОЧНИК KP.RU