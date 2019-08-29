С сентября кировчане будут платить за мусор по новому тарифу

СЕГОДНЯ 11:58 2019-08-29T12:00:11+03:00

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Во вторник, 27 августа, в Кирове утвердили новый тариф за мусор. Теперь за услуги жители будут платить на 15% меньше. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такие изменения связаны с предписаниями Федеральной антимонопольной службы. Из них следовало, что из тарифа регионального оператора «Куприт» исключили часть расходов на транспортирование и захоронение твердых коммунальных отходов.

Теперь с 1 сентября жители многоквартирных домов в Кирове будут платить за вывоз мусора 4,18 рубля за квадратный метр. Частный сектор - 116,79 рублей с человека. Жители многоквартирных домов в Чепецке будут платить 3,98 рубля за квадратный метр, частного сектора - 111,27 рублей с человека. Жители остальной части области будут отдавать за вывоз мусора 97,78 рублей с человека.

ИСТОЧНИК KP.RU