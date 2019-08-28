2019-08-28T15:13:27+03:00
Происшествия

«Когда сумма приблизилась к миллиону, она засомневалась»: кировчанку обманули мошенники

Женщину убеждали, что ей полагается компенсация за покупку некачественных товаров
Евгений ДЕМИХОВ
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Мошенник представился сотрудником правоохранительных органовМошенник представился сотрудником правоохранительных органовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировчанка до недавних пор была активной потребительницей биологически активных добавок. Узнав об этом, на нее «вышли» мошенники. Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что товары, которые она покупала, были некачественными, и теперь ей полагается компенсация. Мужчина назвал внушительную сумму - 25 миллионов рублей.

- Для получения денег, по словам звонившего, необходимо оплатить комиссию, что кировчанка и сделала, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - На протяжении недели под разными предлогами поступали просьбы перевести различные суммы (на открытие банковского счета, оплата налога, услуг курьера). Женщина выполняла эти требования. Когда общая сумма переводов приблизилась к одному миллиону рублей, она засомневалась в возможности получения компенсации такого размера.

В полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Теперь преступников ищут вместе с деньгами потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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