«Когда сумма приблизилась к миллиону, она засомневалась»: кировчанку обманули мошенники

СЕГОДНЯ 15:03 2019-08-28T15:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировчанка до недавних пор была активной потребительницей биологически активных добавок. Узнав об этом, на нее «вышли» мошенники. Женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и заявил, что товары, которые она покупала, были некачественными, и теперь ей полагается компенсация. Мужчина назвал внушительную сумму - 25 миллионов рублей.

- Для получения денег, по словам звонившего, необходимо оплатить комиссию, что кировчанка и сделала, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - На протяжении недели под разными предлогами поступали просьбы перевести различные суммы (на открытие банковского счета, оплата налога, услуг курьера). Женщина выполняла эти требования. Когда общая сумма переводов приблизилась к одному миллиону рублей, она засомневалась в возможности получения компенсации такого размера.

В полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Теперь преступников ищут вместе с деньгами потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU