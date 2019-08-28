Кировский «Биохимзавод» планирует приступить к рекультивации шламоотвала

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-28T14:23:41+03:00

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Руководство кировского «Биохимзавода» сообщило, что намерено приступить к рекультивации шламоотвала. Сейчас на предприятии накоплено уже порядка 300 тысяч тонн активного ила вместе с лигнином. Именно шламоотвал при определенной погоде может быть источником неприятного запаха, на который уже несколько лет подряд жалуются кировчане. Об этом сообщили в пресс-службе БХЗ.

- Ранее в летние периоды на шламоотвале происходили возгорания, - отметил гендиректор предприятия Дмитрий Пантелеев. - С этой проблемой завод справился. Сейчас очередная стадия работы: использование выработки продуцентов, которые перерабатывают лигнин. Эти бактерии уже проходили испытания на полигонах завода и показали свою эффективность - запахов стало меньше.

Также на предприятии отметили, что отработка технологии займет еще как минимум два года. Переработать шламоотвал планируется в течение пяти лет. Кроме того, завод намерен увеличить санитарно-защитную зону в сторону деревни Большая Гора на 500 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU