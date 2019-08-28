«Нашу школу» могут выселить из здания на улице Гайдара через суд

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-28T13:29:01+03:00

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Первое сентября в «Нашей школе» находится под угрозой срыва. Город намерен выселить частное образовательное учреждение из здания на улице Гайдара, 4а через суд. Об этом стало известно на встрече представителей администрации Кирова с директором частной школы.

Во время собрания руководитель образовательного учреждения отказался от переезда в помещение по улице Гайдара, 7 и заявил, что школа будет работать по своему прежнему адресу. Тогда специалисты сообщили директору, что это незаконно, поскольку договор на аренду этих помещений между городом и школой уже расторгнут. Поэтому использовать здание учреждение уже не имеет права. Если ученики и педагоги не освободят помещения, администрация Кирова намерена вернуть себе здание через суд.

Напомним, что на улице Гайдара, 4а восемь лет подряд располагалась «Наша школа». Помещение в бессрочное пользование передала учебному заведению администрация города. Педагоги и родители учеников сами сделали там ремонт. Однако в 2016 году образовательное учреждение попросили освободить здание. Теперь город планирует открыть в этих помещениях детский сад на 120 мест. Взамен администрация предложила школе другие помещения, в том числе на Крутикова, 2-б и Гайдара, 7. Однако директор учреждения от этих зданий отказывается, так как, по его мнению, в этих помещениях нельзя вести образовательную деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU