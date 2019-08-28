«Маленькая Венеция»: в Кирове после сильного ливня затопило улицы

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-28T13:19:34+03:00

Люди не могли попасть к себе домой. Фото: vk.com/zlo43

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Во вторник, 27 августа, кировчане поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя. После ливня оказались затоплены дворы домов, проезжие части и даже магазины.

На Октябрьском проспекте огромная лужа разлилась прямо перед подъездом. Фото: vk.com/zlo43

Так, огромные лужи разлились на Октябрьском проспекте прямо перед подъездами. Из-за потопа многие жители с трудом смогли попасть к себе домой. Такая же ситуация, по словам жителей, сложилась и на улице Профсоюзной и Володарского.

Настоящее море разлилось на перекрестке улиц Азина и Ленина. Кировчане отметили, что этот участок в дожди всегда становится «маленькой Венецией».

По традиции, море разлилось на перекрестке улиц Азина и Ленина. Фото: скриншот с видео, vk.com/zlo43

Досталось и магазину на улице Карла Маркса. Вход в помещение оказался полностью затоплен водой.

Залило и вход в магазин. Фото: vk.com/zlo43

Напомним, что в текущем году в Кирове начали работать над проектом новой ливневки. Однако деньги из бюджета на работы выделят только в 2020 году, и лишь в 2021 году начнется само строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU