2019-08-28T13:19:34+03:00
Происшествия

«Маленькая Венеция»: в Кирове после сильного ливня затопило улицы

Огромная лужа на Октябрьском проспекте разлилась прямо перед подъездом
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Люди не могли попасть к себе домой. Фото: vk.com/zlo43Люди не могли попасть к себе домой. Фото: vk.com/zlo43
Изменить размер текста:

Во вторник, 27 августа, кировчане поделились в соцсетях фотографиями последствий сильного дождя. После ливня оказались затоплены дворы домов, проезжие части и даже магазины.

На Октябрьском проспекте огромная лужа разлилась прямо перед подъездом. Фото: vk.com/zlo43

На Октябрьском проспекте огромная лужа разлилась прямо перед подъездом. Фото: vk.com/zlo43

Так, огромные лужи разлились на Октябрьском проспекте прямо перед подъездами. Из-за потопа многие жители с трудом смогли попасть к себе домой. Такая же ситуация, по словам жителей, сложилась и на улице Профсоюзной и Володарского.

Настоящее море разлилось на перекрестке улиц Азина и Ленина. Кировчане отметили, что этот участок в дожди всегда становится «маленькой Венецией».

По традиции, море разлилось на перекрестке улиц Азина и Ленина. Фото: скриншот с видео, vk.com/zlo43

По традиции, море разлилось на перекрестке улиц Азина и Ленина. Фото: скриншот с видео, vk.com/zlo43

Досталось и магазину на улице Карла Маркса. Вход в помещение оказался полностью затоплен водой.

Залило и вход в магазин. Фото: vk.com/zlo43

Залило и вход в магазин. Фото: vk.com/zlo43

Напомним, что в текущем году в Кирове начали работать над проектом новой ливневки. Однако деньги из бюджета на работы выделят только в 2020 году, и лишь в 2021 году начнется само строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
162 осужденных кировчанина привлекались к принудительным работам в 2019 году
Кировский «Биохимзавод» планирует приступить к рекультивации шламоотвала
«Нашу школу» могут выселить из здания на улице Гайдара через суд
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в преддверии нового учебного года предприняли дополнительные меры по предупреждению детского электротравматизма
«Возможно, передвигается на автомобиле»: в Кировской области пропал 37-летний мужчина
В Кирове благоустроили территории домов вблизи путепровода
Лето вернется: в Кировской области потеплеет до +25
Кировчанам не будут начислять пени за воду до конца этого года
Не хочется обсуждать выдумки: в мэрии опровергли информацию о пересадочном тарифе в 54 рубля
Кировские музыканты могут стать рекордсменами книги Гиннеса
«Город будущего»: более восьми тысяч кировчан посетили «умный шатер» «Ростелекома»
Из-за сильного паводка детей перевозили на лодке: приставы забрали ребят у недобросовестных родителей
Создали петицию: кировчане высказались против изменения автобусных маршрутов
Детский сад, на который жаловались кировчане, проверила глава города