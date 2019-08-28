«Возможно, передвигается на автомобиле»: в Кировской области пропал 37-летний мужчина
Сергей Пшеницын пропал 26 августа
Мужчина мог уехать в Московскую область. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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В Кировской области объявили о поисках 37-летнего Сергея Пшеницына. Мужчина пропал в понедельник, 26 августа. По информации поискового отряда «Лиза Алерт» в Кирове, он мог уехать в Московскую область.
Приметы пропавшего: рост 176 см, полное телосложение, темно-русые волосы с сединой, голубые глаза. Был одет в темно-серую ветровку с белыми вставками, голубую футболку, темно-синие штаны и синие кроссовки с черными вставками. Вероятно, Сергей передвигается на автомобиле Renault Scenic серо-зеленого цвета.
Если вам известно, где находится мужчина, просьба сообщить об этом по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU