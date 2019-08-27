Кировчанам не будут начислять пени за воду до конца 2019 года

СЕГОДНЯ 19:15 2019-08-27T19:15:59+03:00

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Уже почти месяц МУП является гарантирующим поставщиком услуг. За это время часть сотрудников ККС перешла в «Водоканал». Предприятие на данный момент работает себе в убыток, поскольку первые доходы от своей деятельности в Кирове оно получит в сентябре. Но на данный момент особенно остро стоит вопрос о получении данных с внутридомовых счетчиков.

- Рано или поздно каждый кировчанин принесет эту информацию в новое предприятия, - отметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - База есть, но ее нужно актуализировать, чтобы предприятие быстрее вошло в колею.

Директор «Водоканала» Дмитрий Ухин добавил, что уже к 10 сентября станет известно, сколько граждан не предоставили информацию о показаниях счетчиков. По закону, их должны бы посчитать по нормативному тарифу. Но администрация совместно с предприятием приняли решение выслать «нулевые» платежки в качестве предупреждения. Кроме того, новым клиентам «Водоканала» не будут начисляться пени за просроченные платежи до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU