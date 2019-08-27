2019-08-27T18:32:00+03:00
Общество

Не хочется обсуждать выдумки: в мэрии опровергли информацию о пересадочном тарифе в 54 рубля

Цены изменятся, но не так радикально
Евгений ДЕМИХОВ
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Разговоры о повышении стоимости проезда ходят по городу уже давноРазговоры о повышении стоимости проезда ходят по городу уже давноФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Стоимость проезда в городском транспорте повысится. Об этом говорят уже давно. Страсти усилились с появлением новостей о грядущих изменениях в маршрутной сети. Однако, есть основания полагать, что они преувеличены.

- Сейчас я не стал бы делать окончательных выводов по стоимости пересадочного тарифа, - заметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Стоимость билета в 22 рубля держится уже три года. Топливо подорожало за это время. Изменения напрашиваются. А по поводу 54 рублей скажу, что не хотелось бы обсуждать эти выдумки.

Начальник департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев добавил, что даже по самым нескромным подсчетам стоимость проезда в обозримом будущем не станет выше 29 рублей.

Текущий проект новой сети 29 августа обсудят на депутатских слушаниях. Проект еще не окончательный его могут изменить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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