Не хочется обсуждать выдумки: в мэрии опровергли информацию о пересадочном тарифе в 54 рубля

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-27T18:32:00+03:00

Разговоры о повышении стоимости проезда ходят по городу уже давно Фото: Евгений ДЕМИХОВ

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Стоимость проезда в городском транспорте повысится. Об этом говорят уже давно. Страсти усилились с появлением новостей о грядущих изменениях в маршрутной сети. Однако, есть основания полагать, что они преувеличены.

- Сейчас я не стал бы делать окончательных выводов по стоимости пересадочного тарифа, - заметил глава администрации города Кирова Илья Шульгин. - Стоимость билета в 22 рубля держится уже три года. Топливо подорожало за это время. Изменения напрашиваются. А по поводу 54 рублей скажу, что не хотелось бы обсуждать эти выдумки.

Начальник департамента городского хозяйства Сергей Леонтьев добавил, что даже по самым нескромным подсчетам стоимость проезда в обозримом будущем не станет выше 29 рублей.

Текущий проект новой сети 29 августа обсудят на депутатских слушаниях. Проект еще не окончательный его могут изменить.

ИСТОЧНИК KP.RU