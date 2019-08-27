Кировские музыканты могут стать рекордсменами книги Гиннеса

СЕГОДНЯ 17:43 2019-08-27T17:43:20+03:00

Они поучаствуют в самом массовом исполнении гимна России

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Музыканты и солисты Вятской филармонии планируют поставить рекорд книги Гиннеса. Они станут участниками самого массового исполнения гимна России. Об этом сообщает «Эхо Москвы» в Кирове.

Мероприятие состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 сентября. На «Газпром-арене» соберется оркестр из 10 тысяч человек и хор из 40 тысяч человек, в том числе и кировские музыканты.

Событие будет приурочено к 75-летию мелодии государственного гимна России, которую написал Александр Александров. Объединить музыкантов со всей страны в честь праздника решил художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.

ИСТОЧНИК KP.RU