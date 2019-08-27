2019-08-27T17:51:20+03:00
Общество

Из-за сильного паводка детей перевозили на лодке: приставы забрали ребят у недобросовестных родителей

Сейчас их здоровью ничего не угрожает
Анна КРЮКОВА
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Детей забирали из дома на лодкеДетей забирали из дома на лодкеФото: Александр ГЛУЗ
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У жителей Кировской области, проживающих в поселке Ожмегово, забрали детей. Родители не исполняли свои обязанности и не заботились о ребятах. Органы опеки и попечительства неоднократно предупреждали недобросовестных мать и отца, что их могут лишить родительских прав.

Однако предупреждения не сработали. Тогда муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних обратилась в суд с заявлением о лишении родительских прав и взыскании алиментов. Детей забрали из семьи.

По информации УФССП России по Кировской области, из-за сильного паводка судебному приставу пришлось перевозить детей из дома на лодке. Ребят доставили на другой берег в целости и сохранности. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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