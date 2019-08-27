2019-08-27T16:33:18+03:00
Общество

Создали петицию: кировчане высказались против изменения автобусных маршрутов

Свои подписи оставили около 2500 человек
Анна КРЮКОВА
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Жители просят не закрывать маршрут №22Жители просят не закрывать маршрут №22Фото: Анна КРЮКОВА
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Жители Кирова остались недовольны презентацией новой маршрутной сети. Некоторые горожане выступили против изменения автобусных маршрутов, а именно против отмены маршрута №22. Кировчане аргументируют это тем, что район слободы Никольской и поселка Ганино активно застраивается, а следовательно увеличивается и количество жителей, которые пользуются общественным транспортом.

- Как один автобус справится с этим пассажиропотоком? - обратились к властям жители. - Как детям добираться в школу? Вместо того, чтобы развивать инфраструктуру, вы урезаете ее. Район почти слился с городом, а вы хотите его отрезать. Мы категорически против. Требуем пересмотреть решение.

Фото: скриншот петиции

Фото: скриншот петиции

Напомним, что «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» разработал для Кирова новую маршрутную сеть. Планируется, что будут закрыты девять автобусных маршрутов: № 1, 9, 14, 22, 37, 51, 54, 70 и 87. Взамен некоторые старые маршруты изменят, также будут открыты новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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