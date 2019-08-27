Детский сад, на который жаловались кировчане, проверила глава города

СЕГОДНЯ 14:43 2019-08-27T15:14:19+03:00

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Горожане в соцсетях пожаловались на плохое состояние площадки для прогулок в детском саду № 29 и самого здания. Чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела в дошкольном учреждении, садик посетила с проверкой глава Кирова Елена Ковалева.

Мэр пообщалась с родителями и сама осмотрела детский сад. Как оказалось, представители родительского комитета не согласны с опубликованной в соцсетях информацией. По словам кировчан, жалоб на детский сад ни у кого нет. Но при этом родители обеспокоены состоянием проезда к учреждению. Он находится во дворе между двух домов, и ни одна из обслуживающих организаций не собирается его ремонтировать. Елена Васильевна поручила администрации города проработать этот вопрос.

Заведующая детского сада в свою очередь отметила, что площадка для прогулок, на которую жаловались жители в интернете, сейчас не используется. Однако в будущем на этом месте обустроят экологическую тропу. Также она сообщила, что у всех детей есть необходимые игрушки и инвентарь. Кроме того, в садике успешно идет ремонт помещения для ясельной группы. Там заменили окна, отремонтировали пол и стены. Кроме того, для малышей уже закуплены новые кроватки, шкафчики и игровое оборудование. Ребят здесь начнут принимать в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU