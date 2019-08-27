Кировский юрист обнаружил нарушения при строительстве путепровода в Чистых прудах

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-27T14:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировский юрист Ярослав Михалов считает, что путепровод в Чистых прудах построили с нарушениями. На странице в соцсетях он отметил, что жители домов, расположенных вблизи объекта, уже сейчас жалуются на шум, грязь и выхлопы газов. Особенно обеспокоены ситуацией кировчане, проживающие рядом с перекрестком на улице Щорса.

- От дома, что на перекрестке у Щорса, до дороги - всего около трех метров, - отметил юрист. - При этом законодательство устанавливает иные нормативы расстояния от дороги до угла дома: до 8 м ( здания до 10 этажей) и до 10 м ( здания свыше 10 этажей). Также, по нормам СНиП, в данной зоне запрещено устанавливать воздушные линии и сажать деревья.

Напомним, что движение по объекту планируют запустить 31 августа. Суммарно строительство путепровода длилось четыре года.

ИСТОЧНИК KP.RU