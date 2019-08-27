В Кирове появится сайт с маршрутами для велосипедистов

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-27T14:26:05+03:00

Кировчане и гости города с помощью карты смогут выбрать любой удобный для себя веломаршрут. Фото: pixabay.com

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Для кировчан разработают сайт с веломаршрутами. Решение было принято на собрании участников велофорума в воскресенье, 25 августа. На мероприятии присутствовали представители региональной федерации велосипедного спорта, областного центра развития туризма, спортсмены.

- Сегодня существует достаточно много маршрутов велопрогулок по Кирову и области, - рассказала Ирина Бажина. - Они ориентированы в основном на опытных велосипедистов. Поэтому одной из главных задач стоит разработка маршрутов, удобных для новичков, и нанесение на карту как новых, так и существующих.

Планируется, что сайт будет представлять собой карту Кирова. На нее нанесут три основных веломаршрута. Также для каждой трассы обозначат уровень сложности.

ИСТОЧНИК KP.RU