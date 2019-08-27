В Кирове появится сайт с маршрутами для велосипедистов
Для кировчан разработают сайт с веломаршрутами. Решение было принято на собрании участников велофорума в воскресенье, 25 августа. На мероприятии присутствовали представители региональной федерации велосипедного спорта, областного центра развития туризма, спортсмены.
- Сегодня существует достаточно много маршрутов велопрогулок по Кирову и области, - рассказала Ирина Бажина. - Они ориентированы в основном на опытных велосипедистов. Поэтому одной из главных задач стоит разработка маршрутов, удобных для новичков, и нанесение на карту как новых, так и существующих.
Планируется, что сайт будет представлять собой карту Кирова. На нее нанесут три основных веломаршрута. Также для каждой трассы обозначат уровень сложности.
ИСТОЧНИК KP.RU