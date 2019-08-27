2019-08-27T14:22:57+03:00
Общество

Кировчанин попал в тюрьму за миллионный долг перед 13-летней дочерью

Ближайшие четыре месяца он проведет в колонии общего режима
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина имел возможность заработать и выплатить алименты, но захотел избежать этого. Фото: pixabayМужчина имел возможность заработать и выплатить алименты, но захотел избежать этого. Фото: pixabay
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49-летний житель Кирова восемь месяцев не выплачивал алименты. За это время мужчина задолжал порядка 1,18 миллиона рублей. И это не первое его преступление.

- В ноябре 2018 года он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, за которое отбывал наказание в виде лишения свободы, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - На этот раз Первомайский суд города Кирова вынес очередной приговор по уголовному делу о неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Должнику придется отбывать наказание в колонии общего режима. Там он проведет четыре месяца своей жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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