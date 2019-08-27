В Кирове больше месяца продолжаются поиски 37-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-27T11:00:00+03:00

В последний раз мужчину видели в Кирове. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

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В Кировской области продолжаются поиски 37-летнего мужчины. Роман Ведерников пропал больше месяца назад. В последний раз его видели в Кирове 24 июля. С тех пор его местонахождении неизвестно.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают приметы пропавшего: рост 178 см, нормальное телосложение, волосы черные с сединой, голубые глаза. Мужчина был одет в синюю рубашку в клетку с коротким рукавом, темно-синие джинсы, темно-синие кроссовки, черную кепку.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU