Пьяный кировчанин за рулем «девяносто девятой» вынудил полицейских использовать оружие

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-26T17:52:27+03:00

Водитель несколько раз нарушил ПДД и не остановился по требованию инспекторов Фото: Андрей МИРЕЙКО

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25 августа около четырех утра в Костино 19-летний парень не остановился по требованию сотрудников ДПС. Он несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения. Инспекторы были вынуждены преследовать гонщика.

- После того, как автомобиль с правонарушителем оказался на загородной трассе, а людей поблизости уже не было, полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Об этом водитель преследуемого автомобиля сначала был предупрежден через громкоговорящее устройство, а затем и предупредительным выстрелом в воздух.

Силой слова парня остановить не получилось, поэтому инспектору пришлось стрелять по колесам. Только когда одно из них было пробито, водитель решил остановиться. Полицейские гнались за ним до Бахты.

Как выяснилось, молодой человек был пьян и не имел водительских прав. На него составили сразу пять административных актов. Гонщику грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на 1,5 - 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU