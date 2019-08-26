2019-08-26T17:52:27+03:00
Общество

Пьяный кировчанин за рулем «девяносто девятой» вынудил полицейских использовать оружие

За ним гнались почти пять километров
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Водитель несколько раз нарушил ПДД и не остановился по требованию инспекторовВодитель несколько раз нарушил ПДД и не остановился по требованию инспекторовФото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

25 августа около четырех утра в Костино 19-летний парень не остановился по требованию сотрудников ДПС. Он несколько раз грубо нарушил правила дорожного движения. Инспекторы были вынуждены преследовать гонщика.

- После того, как автомобиль с правонарушителем оказался на загородной трассе, а людей поблизости уже не было, полицейские приняли решение о применении огнестрельного оружия, - рассказали в УМВД России по Кировской области. - Об этом водитель преследуемого автомобиля сначала был предупрежден через громкоговорящее устройство, а затем и предупредительным выстрелом в воздух.

Силой слова парня остановить не получилось, поэтому инспектору пришлось стрелять по колесам. Только когда одно из них было пробито, водитель решил остановиться. Полицейские гнались за ним до Бахты.

Как выяснилось, молодой человек был пьян и не имел водительских прав. На него составили сразу пять административных актов. Гонщику грозит до 30 тысяч рублей штрафа и лишение водительских прав на 1,5 - 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заболоченные леса и темнота: сотрудники МЧС спасли заблудившихся пенсионерок
В «Вятской школе олимпийского резерва» нашли финансовые нарушения почти на 8 млн рублей
Кировэнерго стал соорганизатором Фестиваля #ВместеЯрче в детском оздоровительном лагере «Орленок»
ДТП на привокзальной площади в Кирове могло произойти из-за резкого ухудшения самочувствия водителя автобуса
Предполагаемого виновника неприятных запахов оштрафовали на 171 тысячу рублей за уклонение от проверок
У железнодорожного вокзала автобус с пассажирами на скорости въехал в парковку
Энергетики Яранских электрических сетей Кировэнерго заменили 567 изоляторов на ВЛ 110 кВ «Опытное Поле – Яранск»
В Кирове участникам ОПГ дали семь лет «строгача» за сбыт наркотиков
В Кирове закрыли пожароопасную квест-комнату
Погода в Кирове на 26-30 августа: будет пасмурно, холодно и дождливо
«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»
В Кирове десятки домов останутся без электричества