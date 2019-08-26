В «Вятской школе олимпийского резерва» нашли финансовые нарушения почти на 8 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-26T16:39:23+03:00

Все средства были выделены в рамках областного субсидирования

Изменить размер текста: A A

За два года образовательному учреждение было предоставлено порядка 217 миллионов рублей.

- Проверка показала, что ВятСШОР обеспечивается выполнение показателей по объему государственных услуг, - сообщили в контрольно-счетной палате Кировской области. - Вместе с тем в проверяемом периоде Учреждением не выполнялись индикаторы качества оказанных государственных услуг, установленные министерством спорта и молодежной политики Кировской области, допускались нарушения бюджетного и гражданского законодательства, положений федерального закона о бухгалтерском учете.

Так, работникам спортивной школы выплачивались премии и надбавки, даже если у тех были дисциплинарные нарушения. Общая сумма таких выплат составила порядка 630 тысяч рублей. Кроме того, было выявлено завышение расходов на оплату труда некоторого персонала на сумму 1,35 миллиона рублей. Были найдены искажения бухгалтерской отчетности.

Общая сумма финансовых нарушений составила 7,97 миллиона рублей. Из них 5,98 миллиона уже вернули в бюджет учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU