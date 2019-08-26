ДТП на привокзальной площади в Кирове могло произойти из-за резкого ухудшения самочувствия водителя автобуса
Сегодня, 26 августа, около полудня автобус на скорости въехал в железное ограждение парковки, снес его и протаранил несколько легковушек. По предварительным данным, причина аварии - резкое ухудшение самочувствия водителя маршрутного транспорта.
- Среди пассажиров автобуса по предварительным данным, пострадавших нет, - сообщают в администрации города Кирова. - Водитель одного из легковых автомобилей получил ушибы.
Сотрудники Госавтоинспекции на данный момент выясняют причины аварии. Кроме того, проводится служебная проверка в АТП. На предприятии сообщили, что на маршруте № 38 был опытный 63-летний водитель. Перед выездом, как и в этот раз, он всегда проходил обязательные медицинские осмотры. До сегодняшнего дня серьезных проблем со здоровьем у него не было.
ИСТОЧНИК KP.RU