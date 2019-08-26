Предполагаемого виновника неприятных запахов оштрафовали на 171 тысячу рублей за уклонение от проверок

СЕГОДНЯ 14:47 2019-08-26T15:43:15+03:00

Кировчане выходили на улицы города в противогазах, чтобы привлечь внимание к проблеме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сотрудники кировского Роспотреба неоднократно пытались провести плановые измерения концентрации веществ в воздухе на предприятии ООО «Дион». Первая проверка была запланирована с 1 апреля, вторая - с 10 июня 2019 года. Предполагалось, что замеры будут проводиться неоднократно на протяжении определенного срока. Но специалистам так и не удалось попасть на территорию предприятия.

- В отношении организации и генерального директора по факту уклонения от плановой выездной проверки было составлено 16 протоколов об административных нарушениях, - сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Кировской области. - Судом вынесено 16 постановлений о назначении штрафов.

Из 16 судебных решений 12 уже вступили в законную силу. Совокупный размер штрафов составил 171 тысячу рублей.

Напомним, недавно состоялось заседание Общественной палаты, в котором принял участие гендиректор БХЗ. Он пообещал, что с промплощадки больше не будет доноситься неприятный запах.

ИСТОЧНИК KP.RU