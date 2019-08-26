2019-08-26T14:53:29+03:00
Происшествия

У железнодорожного вокзала автобус с пассажирами на скорости въехал в парковку

Очевидцы подумали, что водителю стало плохо
Евгений ДЕМИХОВ
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Подробной информации о пострадавших пока нет. Фото: vk.com/ky43_ubezhisheПодробной информации о пострадавших пока нет. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe
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Сегодня, 26 августа, напротив железнодорожного вокзала автобус с пассажирами врезался в машины на парковке. Очевидцы сообщают, что столкновение произошло на достаточно высокой скорости.

От удара практически все пассажиры упали, многие получили травмы. Некоторые очевидцы сообщают, что водителю транспортного средства стало плохо, из-за чего он не справился с управлением.

В аварии также получили повреждения машины, стоявшие на парковке. Кировчане сообщают, что их больше пяти.

На место происшествия прибыли медики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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