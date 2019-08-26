В Кирове закрыли пожароопасную квест-комнату

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-26T10:32:59+03:00

Приставу неоднократно проверяли, как собственник помещения соблюдает ограничения. Фото: УФССП России по Кировской области

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На улице Володарского приостановили работу помещения квест-рума. Это сделали после решения суда по иску прокуратуры.

- Причина - несоблюдение собственником правил пожарной безопасности, - сообщает УФССП по Кировской области. - Судебным приставом-исполнителем немедленно был совершен выезд по месту нахождения. Деятельность квест-комнаты приостановлена.

Областная прокуратура уже сообщала о многочисленных нарушениях в подобных развлекательных заведениях. Помимо пожароопасных условий нередким нарушением становится - деятельность без регистрации ИП или юрлица, а также антисанитария.

ИСТОЧНИК KP.RU