2019-08-26T10:32:59+03:00
Общество

В Кирове закрыли пожароопасную квест-комнату

Вход в помещение опечатали
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Приставу неоднократно проверяли, как собственник помещения соблюдает ограничения. Фото: УФССП России по Кировской областиПриставу неоднократно проверяли, как собственник помещения соблюдает ограничения. Фото: УФССП России по Кировской области
Изменить размер текста:

На улице Володарского приостановили работу помещения квест-рума. Это сделали после решения суда по иску прокуратуры.

- Причина - несоблюдение собственником правил пожарной безопасности, - сообщает УФССП по Кировской области. - Судебным приставом-исполнителем немедленно был совершен выезд по месту нахождения. Деятельность квест-комнаты приостановлена.

Областная прокуратура уже сообщала о многочисленных нарушениях в подобных развлекательных заведениях. Помимо пожароопасных условий нередким нарушением становится - деятельность без регистрации ИП или юрлица, а также антисанитария.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Энергетики Яранских электрических сетей Кировэнерго заменили 567 изоляторов на ВЛ 110 кВ «Опытное Поле – Яранск»
В Кирове ОПГ дали семь лет «строгача» за сбыт наркотиков
Погода в Кирове на 26-30 августа: будет пасмурно, холодно и дождливо
«Ростелеком» приглашает в «Неизведанное Поволжье»
В Кирове десятки домов останутся без электричества
С начала года в Кировской области погибли семь мотоциклистов
В Кировской области в 2019 году дополнительно отремонтируют еще четыре дороги
«Пряталась у подруги»: в Малмыжском районе завершились поиски 15-летней девушки
Унес одежду с бельевых веревок: в Кирове разыскивают вора
По Кирово-Чепецку ездил пьяный бесправник
В Кировской области пропали два подростка
В Кирове на пять часов перекроют несколько улиц
В конце августа в Кирове ожидается резкое похолодание
Кировский драмтеатр просит помочь с мебелью
В кировском автобусе разбилось стекло и осыпалось на годовалую девочку
МегаФон выводит первый в России пользовательский 5G-кейс
Активисты узнают мнение кировчан о судьбе «Марадыковского»
Кировчанам предлагают реализовать свои идеи по улучшению жизни в городе и регионе
В Кирове раздавили полтонны «незаконных» фруктов
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии направили на обеспечение экологической безопасности около 30 миллионов рублей
Предприятие из Афанасьевского района наказали за трехметровые горы опилок и навоза
«Оба ребенка были зачаты в один день, но родились с разницей в 4 года»: кировчанка стала мамой при помощи криоконсервации
Три чиновника из Малмыжского района нарушили закон «О противодействии коррупции»
Погода в Кирове на 23-25 августа: дождь, похолодание и еще раз дождь
В Юрьянском районе Кировской области ведутся массовые ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи