В Кирове закрыли пожароопасную квест-комнату
Вход в помещение опечатали
Приставу неоднократно проверяли, как собственник помещения соблюдает ограничения. Фото: УФССП России по Кировской области
Изменить размер текста:
На улице Володарского приостановили работу помещения квест-рума. Это сделали после решения суда по иску прокуратуры.
- Причина - несоблюдение собственником правил пожарной безопасности, - сообщает УФССП по Кировской области. - Судебным приставом-исполнителем немедленно был совершен выезд по месту нахождения. Деятельность квест-комнаты приостановлена.
Областная прокуратура уже сообщала о многочисленных нарушениях в подобных развлекательных заведениях. Помимо пожароопасных условий нередким нарушением становится - деятельность без регистрации ИП или юрлица, а также антисанитария.
ИСТОЧНИК KP.RU