2019-08-26T10:17:16+03:00
Происшествия

Погода в Кирове на 26-30 августа: будет пасмурно, холодно и дождливо

Природа готовится к осени
Евгений ДЕМИХОВ
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Большую половину недели погода будет пасмурнойБольшую половину недели погода будет пасмурнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Последняя неделя августа началась с похолодания. Температура воздуха +14 градусов. К вечеру ожидается похолодание до +11. В темное время суток большая вероятность выпадения осадков.

Во вторник, 27 августа, ситуация усугубится ливневыми дождями. Они будут идти на протяжение всего дня. Температура воздуха утром составит +11 градусов, днем поднимется до +15.

В среду, 28 августа, ожидается очередной «виток» похолодания. Ранним утром столбик термометра покажет +8 градусов, днем - +12, к ночи +8. Кроме того, в первой половине дня ожидается небольшое выпадение осадков.

В четверг, 29 августа, температура воздуха будет аналогичной предыдущему дню. А вот дождя не предвидится.

Пятница, 30 августа, станет такой же холодной. По прогнозам сайта rp5.ru, утром температура воздуха составит +5 градусов, днем она не поднимется выше +10, к ночи вновь похолодает до +7. Весь день небо будет затянуто облаками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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