В Кирове десятки домов останутся без электричества
Это будет связано с плановыми отключениями
Электричество отключат 26 августа. Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:
Кировчан предупреждают о плановом отключении электричества в понедельник, 26 августа. Без света останутся десятки домов в нескольких районах города. Так, без электроэнергии останутся жители Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов. Информация появилась на официальном сайте АО «Горэлектросеть».
Адреса домов, которые останутся без света:
Фото: geskirov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU