2019-08-26T09:56:00+03:00
Общество

В Кирове десятки домов останутся без электричества

Это будет связано с плановыми отключениями
Анна КРЮКОВА
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Электричество отключат 26 августа. Фото: pixabay.comЭлектричество отключат 26 августа. Фото: pixabay.com
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Кировчан предупреждают о плановом отключении электричества в понедельник, 26 августа. Без света останутся десятки домов в нескольких районах города. Так, без электроэнергии останутся жители Ленинского, Октябрьского и Первомайского районов. Информация появилась на официальном сайте АО «Горэлектросеть».

Адреса домов, которые останутся без света:

Фото: geskirov.ru

Фото: geskirov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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