2019-08-25T19:24:45+03:00
Происшествия

С начала года в Кировской области погибли семь мотоциклистов

Еще 88 человек получили травмы
Анна КРЮКОВА
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Основная причина аварий - несоблюдение ПДДОсновная причина аварий - несоблюдение ПДДФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С начала года в Кировской области случилось 84 ДТП с мотоциклистами. В авариях пострадали 88 человек, в том числе 17 подростков. Семь человек погибли. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.

- Причины гибели и многочисленных травм - элементарное несоблюдение дистанции, превышение скорости, правил маневрирования при перестроении, - отметили в ведомстве.

Водителям мототранспорта напоминают, что они должны иметь при себе водительское удостоверение и страховой полис на транспортное средство. Находиться за рулем нужно в застегнутом мотошлеме. Выезжать на дорогу можно только на зарегистрированном и исправном транспортном средстве.

Напомним, что управлять мопедом разрешено с 16 лет после сдачи экзамена в ГИБДД, на мотоцикле - с 18 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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