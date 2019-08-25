«Пряталась у подруги»: в Малмыжском районе завершились поиски 15-летней девушки

СЕГОДНЯ 16:39 2019-08-25T17:51:36+03:00

Школьница не выходила на связь с родными

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Жительница Малмыжа обратилась за помощью в полицию. Она пояснила, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и больше на связь с родителями не выходила. Сотрудники полиции оперативно приступили к поискам девушки.

- Были отработаны места сбора подростков, - пояснили в УМВД РФ по Кировской области. - Также проверили знакомых и приятелей пропавшей без вести.

В итоге в течение суток девушку удалось найти. Все это время она находилась в селе Севали. Туда она уехала в гости к подруге. Оттуда пропавшую доставили домой и передали родителям.

Напомним, что до сих пор не найдены Даниил Никитин и Андрей Полупуднов. В последний раз подростков видели в Сосновке.

ИСТОЧНИК KP.RU