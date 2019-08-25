2019-08-25T16:37:01+03:00
Происшествия

Унес одежду с бельевых веревок: в Кирове разыскивают вора

Мужчину заметили на улице Сормовской
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
На вид мужчине 30-40 лет. Фото: 43.мвд.рфНа вид мужчине 30-40 лет. Фото: 43.мвд.рф
Изменить размер текста:

В Кирове разыскивают вора, укравшего чужую одежду с бельевых веревок. Мужчина забрал вещи, которые висели во дворе дома № 5 на улице Сормовской. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД по Кировской области сообщили приметы мужчины.

На вид ему 30-40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета средней длины. Был одет в черную болоньевую куртку на молнии, джинсы, кроссовки черного цвета.

В Кирове разыскивают мужчину, укравшего белье.Видео: 43.мвд.рф! другой источник

Если вы знаете, где может находиться мужчина, просьба сообщить об этом по номерам: 67-43-20, 8(953)694-87-59 или 02 (102 – с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С начала года в Кировской области погибли семь мотоциклистов
В Кировской области в 2019 году дополнительно отремонтируют еще четыре дороги
«Пряталась у подруги»: в Малмыжском районе завершились поиски 15-летней девушки
По Кирово-Чепецку ездил пьяный бесправник
В Кировской области пропали два подростка
В Кирове на пять часов перекроют несколько улиц
В конце августа в Кирове ожидается резкое похолодание
Кировский драмтеатр просит помочь с мебелью
В кировском автобусе разбилось стекло и осыпалось на годовалую девочку
МегаФон выводит первый в России пользовательский 5G-кейс
Активисты узнают мнение кировчан о судьбе «Марадыковского»
Кировчанам предлагают реализовать свои идеи по улучшению жизни в городе и регионе
В Кирове раздавили полтонны «незаконных» фруктов
«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в первом полугодии направили на обеспечение экологической безопасности около 30 миллионов рублей
Предприятие из Афанасьевского района наказали за трехметровые горы опилок и навоза
«Оба ребенка были зачаты в один день, но родились с разницей в 4 года»: кировчанка стала мамой при помощи криоконсервации
Три чиновника из Малмыжского района нарушили закон «О противодействии коррупции»
Погода в Кирове на 23-25 августа: дождь, похолодание и еще раз дождь
В Юрьянском районе Кировской области ведутся массовые ремонтные работы на воздушных линиях электропередачи