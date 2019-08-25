Унес одежду с бельевых веревок: в Кирове разыскивают вора
В Кирове разыскивают вора, укравшего чужую одежду с бельевых веревок. Мужчина забрал вещи, которые висели во дворе дома № 5 на улице Сормовской. Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. В пресс-службе УМВД по Кировской области сообщили приметы мужчины.
На вид ему 30-40 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета средней длины. Был одет в черную болоньевую куртку на молнии, джинсы, кроссовки черного цвета.
В Кирове разыскивают мужчину, укравшего белье.Видео: 43.мвд.рф! другой источник
Если вы знаете, где может находиться мужчина, просьба сообщить об этом по номерам: 67-43-20, 8(953)694-87-59 или 02 (102 – с мобильного телефона).
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