По Кирово-Чепецку ездил пьяный бесправник

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-25T15:10:40+03:00

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В среду, 21 августа, сотрудникам Росгвардии поступила информация о том, что по Кирово-Чепецку разъезжает пьяный водитель. Наряд вневедомственной охраны приступил к поискам и обнаружил подозрительный автомобиль на улице Луначарского. Водителем оказался 39-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.

- Во время беседы с нарушителем стражи правопорядка почувствовали явственный запах алкоголя, - уточнили в ведомстве.

Также оказалось, что мужчина уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Водителя передали сотрудникам ДПС для дальнейших разбирательств.

ИСТОЧНИК KP.RU