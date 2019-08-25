По Кирово-Чепецку ездил пьяный бесправник
В среду, 21 августа, сотрудникам Росгвардии поступила информация о том, что по Кирово-Чепецку разъезжает пьяный водитель. Наряд вневедомственной охраны приступил к поискам и обнаружил подозрительный автомобиль на улице Луначарского. Водителем оказался 39-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Кировской области.
- Во время беседы с нарушителем стражи правопорядка почувствовали явственный запах алкоголя, - уточнили в ведомстве.
Также оказалось, что мужчина уже был лишен водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения. Водителя передали сотрудникам ДПС для дальнейших разбирательств.
ИСТОЧНИК KP.RU