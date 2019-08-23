Кировского риэлтора отправили под суд за обман продавца ветхого жилья

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-23T10:44:52+03:00

Его обвинили в покушении на мошенничество и мошенничестве в особо крупном размере

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39-летний кировчанин занимался риэлторской деятельностью в интересах одной из строительных компаний региона. Он представлял организацию при сделках купли-продажи земельных участков, жилых деревянных домов и ветхого жилья. Так, в июне 2013 года риэлтор участвовал в покупке строительной компанией земли у частника. В результате сделки гражданин получил свои 2,5 миллиона рублей, а мошенник узнал об этом. Поэтому, использовал свое «доброе имя» и попросил 1,2 миллионов из тех денег в долг. И не вернул их.

- В результате содеянного осуждённый причинил потерпевшему материальный ущерб в особо крупном размере, - сообщили в прокуратуре Кировской области. - Помимо этого риэлтор признан виновным в том, что в 2018 году, используя поддельные документы, он добился через суд получения 6 миллионов рублей.

Мужчина периодически давал деньги под процент одному из кировских предпринимателей. Он решил использовать фиктивные документы, чтобы обогатиться. Однако, потерпевший после решения суда обратился в правоохранительные органы, которые выявили незаконную деятельность риэлтора.

В результате суд отправил мужчину в колонию общего режима на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU