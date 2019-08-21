2019-08-21T17:12:44+03:00
Происшествия

За создание подставной фирмы кировчанина отправили под суд

Его приговорили к обязательным работам
Евгений ДЕМИХОВ
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Мужчина стал номинальным руководителем фирмы, за что получил деньги от неизвестного человека и часы обязательных работ - от судаМужчина стал номинальным руководителем фирмы, за что получил деньги от неизвестного человека и часы обязательных работ - от судаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Кирова хотел получить деньги за незаконную деятельность, а получил судебный иск. 39-летний мужчина получил предложение, которое и привело его в суд.

- Он номинально выступил в качестве учредителя и руководителя юридического лица, - сообщили в прокуратуре Ленинского района города Кирова. - В результате его преступных действий сотрудники налоговой приняли решение о регистрации общества с ограниченной ответственностью. Организацию поставили на учет в ЕГРЮЛ.

Все документы он передал человеку, которого до сих пор не могут найти. За эти действия мужчина получил десять тысяч рублей. Для истории останется загадкой - успел он их потратить или нет. А вот 180 часов ему придется провести на обязательных работах. Кировчанина признали виновным в незаконном использовании документов для создания юрлица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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