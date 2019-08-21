В Кирове разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-21T17:01:32+03:00

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Сотрудники полиции разыскивают в Кирове виновника аварии на улице Горького. ДТП произошло во вторник, 20 августа. Неустановленный водитель в 02.30 сбил пешехода напротив дома №57 и скрылся.

- В ДТП пострадала 50-летняя женщина, - уточнили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области. - Она получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась. Проводятся розыскные мероприятия.

Напомним, что сотрудники регионального УГИБДД опубликовали статистику ДТП за прошедшие семь месяцев. 13,5% всех аварий, - так называемые «пьяные». С начала года произошла 121 авария с участием нетрезвых водителей

ИСТОЧНИК KP.RU