В Кирове стоимость проезда с пересадкой может составить 54 рубля
Маршрутную сеть городского транспорта хотят реформировать. В июле 2020 года она должна будет преобразиться. Одной из ее особенностей станет возможность проезда с пересадкой, которая по предварительным подсчетам составит 54 рубля.
- Ни о какой бесплатной пересадке речь не идет, - отметил гендиректор «КировПассажирАвтотранс» Денис Пырлог в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове». - Поедет ли пассажир за такие деньги? Я не поеду точно. Никто не хочет платить за бесплатную пересадку. Будет абонемент на час. Ты можешь и 20 раз за час пересесть, если успеешь. Но более 1 пересадки - это уже не идеальная сеть.
Пырлог назвал тариф в 50 рублей за пересадку «издевательством над пассажирами».
Напомним, что разработкой новой маршрутной сети занимается департамент городского хозяйства. Согласно планам, число пересадочных узлов увеличится.
ИСТОЧНИК KP.RU