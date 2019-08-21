2019-08-21T16:24:08+03:00
Общество

В Кирове стоимость проезда с пересадкой может составить 54 рубля

Новый тариф планируют ввести уже в обозримом будущем
Евгений ДЕМИХОВ
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Вся маршрутная сеть города через год может поменять свой обликВся маршрутная сеть города через год может поменять свой обликФото: Евгений ДЕМИХОВ
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Маршрутную сеть городского транспорта хотят реформировать. В июле 2020 года она должна будет преобразиться. Одной из ее особенностей станет возможность проезда с пересадкой, которая по предварительным подсчетам составит 54 рубля.

- Ни о какой бесплатной пересадке речь не идет, - отметил гендиректор «КировПассажирАвтотранс» Денис Пырлог в эфире радио «Эхо Москвы в Кирове». - Поедет ли пассажир за такие деньги? Я не поеду точно. Никто не хочет платить за бесплатную пересадку. Будет абонемент на час. Ты можешь и 20 раз за час пересесть, если успеешь. Но более 1 пересадки - это уже не идеальная сеть.

Пырлог назвал тариф в 50 рублей за пересадку «издевательством над пассажирами».

Напомним, что разработкой новой маршрутной сети занимается департамент городского хозяйства. Согласно планам, число пересадочных узлов увеличится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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