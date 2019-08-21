Водителя «BlaBlaCar», по вине которого в ДТП погибла кировчанка, отправили в колонию на полтора года
21-летний житель Казани, воспользовавшись популярным приложением по поиску попутчиков, подсадил к себе в автомобиль жительницу Кировской области. Эта поезда закончилась настоящей трагедией. На высокой скорости иномарка влетела в прицеп «КамАЗа», из-за чего пассажирка погибла.
- Суд признал водителя виновным, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Назначил ему наказание в виде лишения свободы условно. Сторона государственного обвинения, не согласившись с судебным решением ввиду чрезмерной мягкости назначенного осужденному наказания, обжаловала приговор.
Суд второй инстанции изменил приговор на более суровый. Молодого человека за смерть пассажирки приговорили к полутора годам колонии-поселения. На этот раз срок был назначен реальный. Кроме того, водителя лишили прав на три года.
ИСТОЧНИК KP.RU