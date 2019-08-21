2019-08-21T13:45:49+03:00
Общество

Водителя «BlaBlaCar», по вине которого в ДТП погибла кировчанка, отправили в колонию на полтора года

В суде первой инстанции было назначено более мягкое наказание
Евгений ДЕМИХОВ
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Смертельная авария произошла на дороге между населенными пунктамиСмертельная авария произошла на дороге между населенными пунктамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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21-летний житель Казани, воспользовавшись популярным приложением по поиску попутчиков, подсадил к себе в автомобиль жительницу Кировской области. Эта поезда закончилась настоящей трагедией. На высокой скорости иномарка влетела в прицеп «КамАЗа», из-за чего пассажирка погибла.

- Суд признал водителя виновным, - рассказали в прокуратуре Кировской области. - Назначил ему наказание в виде лишения свободы условно. Сторона государственного обвинения, не согласившись с судебным решением ввиду чрезмерной мягкости назначенного осужденному наказания, обжаловала приговор.

Суд второй инстанции изменил приговор на более суровый. Молодого человека за смерть пассажирки приговорили к полутора годам колонии-поселения. На этот раз срок был назначен реальный. Кроме того, водителя лишили прав на три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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